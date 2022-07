Ilary Blasi in Senza veli su Instagram dopo aver subito la condanna di un Paese maschilista

Ilary Blasi in topless su Instagram dopo aver subito la condanna di un Paese maschilista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da piccoli ci hanno raccontato che tutti i grandi amori, dopo aver combattuto e sognato, ottengono il loro lieto fine ma per il re di Roma e la sua bella regina le cose sono andate diversamente. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo fine al loro matrimonio dopo aver tentato il possibile per salvarlo, almeno per il bene dei figli, e a finire alla gogna è proprio la conduttrice. Ad un Paese maschilista come l’Italia non importa che il Capitano sia già finito sui giornali (anche mesi fa) con un’altra donna, che abbia passato la notte a casa sua cercando di farlo di nascosto e di esserci andato in vacanza, agli italiani interessa condannare Ilary Blasi. A detta di molti, la conduttrice è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da piccoli ci hanno raccontato che tutti i grandi amori,combattuto e sognato, ottengono il loro lieto fine ma per il re di Roma e la sua bella regina le cose sono andate diversamente.e Francesco Totti hanno messo fine al loro matrimoniotentato il possibile per salvarlo, almeno per il bene dei figli, e a finire alla gogna è proprio la conduttrice. Ad uncome l’Italia non importa che il Capitano sia già finito sui giornali (anche mesi fa) con un’altra donna, che abbia passato la notte a casa sua cercando di farlo di nascosto e di esserci andato in vacanza, agli italiani interessare. A detta di molti, la conduttrice è ...

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - 31221lala : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… - RtTanzania : RT @Labbufala: Ilary #Blasi in Tanzania coi figli. #Totti: 'Boh, se sarà fidanzata co' Tanzan'. -