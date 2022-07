Germania: inflazione in linea con le stime in giugno (Di mercoledì 13 luglio 2022) E' cresciuta in linea con le stime l'inflazione nel mese di giugno in Germania. L'indice dei prezzi al consumo ha segnato un rialzo dello 0,1% su base mensile e del 7,6% su base annua. L'indice ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) E' cresciuta incon lel'nel mese diin. L'indice dei prezzi al consumo ha segnato un rialzo dello 0,1% su base mensile e del 7,6% su base annua. L'indice ...

