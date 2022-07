Draghi tra aut aut del M5s (diviso) e il malessere nella maggioranza (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - L'ala più 'governista' del Movimento 5 stelle spinge per una fiducia a tempo, ovvero allungare la 'scadenza' riguardo al bivio sul sostegno all'esecutivo. Capire se effettivamente arriverà un segnale di Draghi sulle richieste avanzate da Conte, andare insomma a vedere le carte dei prossimi provvedimenti su salario minimo, cuneo fiscale, potere d'acquisto alle famiglie, energia, caro benzina e caro inflazione. I distinguo su un provvedimento da 15 miliardi sono arrivati a Montecitorio su temi 'identitari' per il Movimento 5 stelle, come il superbonus e l'inceneritore a Roma e il malessere dei pentastellati è ancora più forte nell'altro ramo del Parlamento. Ma il premier nell'incontrare i sindacati (domani sarà il turno degli imprenditori) per rispondere al Paese e alle richieste dei partiti ha fatto la sua mossa, illustrando la sua 'road map' che ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - L'ala più 'governista' del Movimento 5 stelle spinge per una fiducia a tempo, ovvero allungare la 'scadenza' riguardo al bivio sul sostegno all'esecutivo. Capire se effettivamente arriverà un segnale disulle richieste avanzate da Conte, andare insomma a vedere le carte dei prossimi provvedimenti su salario minimo, cuneo fiscale, potere d'acquisto alle famiglie, energia, caro benzina e caro inflazione. I distinguo su un provvedimento da 15 miliardi sono arrivati a Montecitorio su temi 'identitari' per il Movimento 5 stelle, come il superbonus e l'inceneritore a Roma e ildei pentastellati è ancora più forte nell'altro ramo del Parlamento. Ma il premier nell'incontrare i sindacati (domani sarà il turno degli imprenditori) per rispondere al Paese e alle richieste dei partiti ha fatto la sua mossa, illustrando la sua 'road map' che ...

