Draghi mette all' angolo Conte | “Non si governa con gli ultimatum”

Il governo va avanti se riesce a fare le cose e con gli ultimatum non si lavora. E se Giuseppe Conte dovesse decidere di non votare domani la fiducia al Dl Aiuti, sarà il Capo dello Stato Sergio Mattarella a decidere cosa fare. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel pieno della crisi con il M5S, incontra i giornalisti dopo il vertice di ieri mattina coni sindacati e annuncia un corposo provvedimento su lavoro, difesa del potere d'acquisto di famiglie, pensionati e lavoratori e ribadisce la necessità di un nuovo patto sociale per Contenere l'inflazione. Ma, soprattutto, il premier fa il punto sulla situazione politica, spiegando chiaramente che se non riuscirà a lavorare l'esperienza dell'esecutivo per lui può definirsi chiusa. Un «avvertimento» non solo a Conte, ma anche a Salvini, anche se il ...

