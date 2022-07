Da oggi c’è più Italia nello spazio. Il lancio di Vega C è un successo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Concluso con successo il primo volo di Vega C. Il lancio è avvenuto alle 15:13 (ora Italiana) dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese. Prevista inizialmente per le 13:13, la partenza è avvenuta circa due ore dopo, proprio al limite della finestra di lancio disponibile nella giornata. In caso contrario il volo sarebbe stato rimandato. Ma per fortuna così non è andata e Vega C è stato in volo per ben 2 ore e 15 minuti durante le quali ha rilasciato in orbita il satellite scientifico dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi), Lares-2, e i sei cubesat che erano a bordo. Risultato possibile grazie alle cinque accensioni che hanno così dimostrato la capacità del lanciatore di poter rilasciare satelliti su orbite diverse, evitando inoltre di rilasciare detriti ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Concluso conil primo volo diC. Ilè avvenuto alle 15:13 (orana) dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese. Prevista inizialmente per le 13:13, la partenza è avvenuta circa due ore dopo, proprio al limite della finestra didisponibile nella giornata. In caso contrario il volo sarebbe stato rimandato. Ma per fortuna così non è andata eC è stato in volo per ben 2 ore e 15 minuti durante le quali ha rilasciato in orbita il satellite scientifico dell’Agenzia spazialena (Asi), Lares-2, e i sei cubesat che erano a bordo. Risultato possibile grazie alle cinque accensioni che hanno così dimostrato la capacità del lanciatore di poter rilasciare satelliti su orbite diverse, evitando inoltre di rilasciare detriti ...

