Cosa vuole fare Conte in vista del voto di fiducia al governo previsto domani? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non ci sarà un governo senza il Movimento 5 Stelle, e non ci sarà un altro governo Draghi “che non sia quello attuale”, anche se grazie alla scissione voluta da Di Maio e la creazione del gruppo “Insieme per il Futuro” i numeri ci sarebbero: lo ha ribadito il presidente del Consiglio aprendo a Giuseppe Conte circa l’importanza dei grillini nella maggioranza e sull’ennesimo “ultimatum” in 9 punti del presidente M5S: “Quando ho letto la lettera consegnata da lui ho trovato molti punti di convergenza con l’agenda di governo. I temi affrontati con i sindacati sono assolutamente in quella direzione, sono punti che era necessario sollevare”. Tra questi il salario minimo, battaglia riportata in auge dai grillini e abbracciata da Palazzo Chigi. Oggi Conte espliciterà la sua posizione davanti al Consiglio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non ci sarà unsenza il Movimento 5 Stelle, e non ci sarà un altroDraghi “che non sia quello attuale”, anche se grazie alla scissione voluta da Di Maio e la creazione del gruppo “Insieme per il Futuro” i numeri ci sarebbero: lo ha ribadito il presidente del Consiglio aprendo a Giuseppecirca l’importanza dei grillini nella maggioranza e sull’ennesimo “ultimatum” in 9 punti del presidente M5S: “Quando ho letto la lettera consegnata da lui ho trovato molti punti di convergenza con l’agenda di. I temi affrontati con i sindacati sono assolutamente in quella direzione, sono punti che era necessario sollevare”. Tra questi il salario minimo, battaglia riportata in auge dai grillini e abbracciata da Palazzo Chigi. Oggiespliciterà la sua posizione davanti al Consiglio ...

