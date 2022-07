Condannata a mega risarcimento | chi pagherà per il disastro di Fukushima

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Un tribunale di Tokyo ha giudicato colpevole l'operatore Tokyo Electric Power (Tepco) per non essere stato in grado di prevenire la catastrofe del marzo 2011, ordinando un rimborso record di 94,6 miliardi di euro

Pubblicità

telodogratis : Disastro di Fukushima: Tepco condannata a pagare un mega risarcimento -

Today.it

Un tribunale di Tokyo ha giudicato colpevole l'operatore Tokyo Electric Power di non essere stato in grado di prevedere il disastro nucleare avvenuto nella centrale di Fukushima in seguito allo ......un noto stabilimento balneare di Porto Cesareo è stata...di Porto Cesareo è statadal tribunale di Lecceuna ... Come non citare,questo proposito, laoperazione svolta... Disastro di Fukushima: Tepco condannata a pagare un mega risarcimento