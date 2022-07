Completato con successo il volo inaugurale del Vega C (Di mercoledì 13 luglio 2022) KOUROU (GUYANA FRANCESE) (ITALPRESS) – Il lanciatore Vega C ha Completato con successo il suo volo inaugurale, portando nell’orbita pianificata il carico principale LARES 2 – una missione scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana ASI. Sei CubeSats per la ricerca da Francia, Italia e Slovenia costituivano il carico secondario. Il lancio è il coronamento dell’impegno pluriennale dell’ESA, del prime contractor Avio e dei partner industriali di 13 Paesi membri dell’ESA di portare avanti l’eredità del predecessore, Vega.Vega C ha un notevole incremento di capacità di carico rispetto al Vega, che vola dal 2012. Con i primi due stadi nuovi e uno stadio superiore potenziato, Vega C aumenta la sua performance dalle 1,5 tonnellate del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) KOUROU (GUYANA FRANCESE) (ITALPRESS) – Il lanciatoreC haconil suo, portando nell’orbita pianificata il carico principale LARES 2 – una missione scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana ASI. Sei CubeSats per la ricerca da Francia, Italia e Slovenia costituivano il carico secondario. Il lancio è il coronamento dell’impegno pluriennale dell’ESA, del prime contractor Avio e dei partner industriali di 13 Paesi membri dell’ESA di portare avanti l’eredità del predecessore,C ha un notevole incremento di capacità di carico rispetto al, che vola dal 2012. Con i primi due stadi nuovi e uno stadio superiore potenziato,C aumenta la sua performance dalle 1,5 tonnellate del ...

