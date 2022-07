Buffon risponde a una tifosa: «Ma stai scherzando?» (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Il siparietto che ha coinvolto il portiere Curioso siparietto durante il ritiro del Parma che ha visto come protagonista Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juve è stato avvicinato da una tifosa che gli ha chiesto: «Resti, vero?». Il portiere ha così risposto: «Ci mancherebbe. Ma stai scherzando?», confermando la sua presenza nel club ducale anche per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Il siparietto che ha coinvolto il portiere Curioso siparietto durante il ritiro del Parma che ha visto come protagonista Gianluigi. L’ex portiere della Juve è stato avvicinato da unache gli ha chiesto: «Resti, vero?». Il portiere ha così risposto: «Ci mancherebbe. Ma?», confermando la sua presenza nel club ducale anche per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

NapoliAddict : “Di Maria come Maradona”: l’argentino risponde sicuro a Buffon #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Nap… - infoitsport : “Di Maria come Maradona”: l’argentino risponde sicuro a Buffon - gilnar76 : “Di Maria come Maradona”: l’argentino risponde sicuro a Buffon #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - infoitsport : Juventus, Di Maria risponde a Buffon: “Diego è Diego”. Figuraccia in casa bianconera - napolipiucom : Juventus, Di Maria risponde a Buffon: 'Diego è Diego'. Figuraccia in casa bianconera #buffon #DiMaria #Maradona… -