Aurora, sei anni, di Crispiano: tumore al cervello, speranze in un’operazione all’estero. Raccolta fondi online Appello del padre (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da gofundme.com: “Mi chiamo Nico e sono un papà disperato perché alla mia piccola e meravigliosa Aurora, di sei anni, è stato diagnosticato un tumore molto aggressivo al cervello chiamato DIPG (Glioma intrinseco del ponte encefalico) con bassissime possibilità di sopravvivenza”. Inizia così l’Appello sulla piattaforma GoFundMe di Nico Cosacco, che da Crispiano, in provincia di Taranto, ha lanciato una Raccolta fondi per tentare una delicata operazione all’estero per sua figlia. “È un tumore molto raro – spiega – e la ricerca non ha fatto passi avanti infatti: risulta inoperabile tranne per alcuni medici dislocati in Germania e Australia, che in cambio chiedono soldi, molti soldi”. “Questa campagna – scrive – ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da gofundme.com: “Mi chiamo Nico e sono un papà disperato perché alla mia piccola e meravigliosa, di sei, è stato diagnosticato unmolto aggressivo alchiamato DIPG (Glioma intrinseco del ponte encefalico) con bassissime possibilità di sopravvivenza”. Inizia così l’sulla piattaforma GoFundMe di Nico Cosacco, che da, in provincia di Taranto, ha lanciato unaper tentare una delicata operazioneper sua figlia. “È unmolto raro – spiega – e la ricerca non ha fatto passi avanti infatti: risulta inoperabile tranne per alcuni medici dislocati in Germania e Australia, che in cambio chiedono soldi, molti soldi”. “Questa campagna – scrive – ...

