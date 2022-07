Alex annuncia le prime date del “Non siamo soli Tour” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Alex, finalista di Amici 2021, annuncia le prime date del NON siamo soli Tour. La Tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners, proporrà sia date estive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Non siamo soli. Gli show annunciati oggi si terranno sabato 3 settembre a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone Borsellino, venerdì 9 settembre a Porto Recanati (MC) all’Arena Beniamino Gigli, mercoledì 9 novembre a Roma al Largo Venue e mercoledì 23 novembre a Milano al Fabrique. Alex: biografia, carriera e come acquistare i biglietti del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022), finalista di Amici 2021,ledel NON. Lanée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners, proporrà siaestive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Non. Gli showti oggi si terranno sabato 3 settembre a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone Borsellino, venerdì 9 settembre a Porto Recanati (MC) all’Arena Beniamino Gigli, mercoledì 9 novembre a Roma al Largo Venue e mercoledì 23 novembre a Milano al Fabrique.: biografia, carriera e come acquistare i biglietti del ...

