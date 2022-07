Adli: “Milan, la più grande squadra italiana. Mi adatterò a ruoli e moduli” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Yacine Adli, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'DAZN'. Ecco le dichiarazioni dell'ex Bordeaux e PSG Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Yacine, nuovo centrocampista del, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'DAZN'. Ecco le dichiarazioni dell'ex Bordeaux e PSG

Pubblicità

AntoVitiello : Yacine #Adli si presenta: 'Sono un centrocampista atipico, riesco a svolgere questo ruolo in diverse posizioni. Son… - acmilan : ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è… - AntoVitiello : CONVOCATI #Milan LUNEDI’ 4 LUGLIO Jungdal – Tatarusanu – Mirante Coubis – Bartesaghi – Gabbia – Incorvaia – Miche… - teo_acm : RT @theMilanZone_: ?? #Adli a DAZN: 'Il Milan è la più grande squadra italiana. Ruolo? Datemi solo la maglia rossonera e poi ci penso io' - PianetaMilan : Amichevole #MilanLemineAlmenno, tocca a @simonkjaer1989 e #YacineAdli - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… -