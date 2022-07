Traffico Roma del 12-07-2022 ore 08:30 (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma di nuovo in avanti Buongiorno resta difficile la situazione sulla Flaminia penalizzata da un incidente che sta provocando incolonnamenti a partire da Prima Porta sino al bivio di Tor di Quinto questione code per chi dalla raccordo anulare diretto sulla stessa Flaminia sulla raccordo anulare permangono quella tratti in carreggiata interna dal video con la Roma Napoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code tra l’uscita Cassia il Aurelia sempre in esterni a Code a tratti dal vivo con la Roma Fiumicino sino alla via Appia lato Urbano della Roma L’Aquila code tra l’uscita di Tor Cervara il bivio per la tangenziale est mentre in tangenziale ci sono quelli dalla Nomentana lo svincolo Farioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedi nuovo in avanti Buongiorno resta difficile la situazione sulla Flaminia penalizzata da un incidente che sta provocando incolonnamenti a partire da Prima Porta sino al bivio di Tor di Quinto questione code per chi dalla raccordo anulare diretto sulla stessa Flaminia sulla raccordo anulare permangono quella tratti in carreggiata interna dal video con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code tra l’uscita Cassia il Aurelia sempre in esterni a Code a tratti dal vivo con laFiumicino sino alla via Appia lato Urbano dellaL’Aquila code tra l’uscita di Tor Cervara il bivio per la tangenziale est mentre in tangenziale ci sono quelli dalla Nomentana lo svincolo Farioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico ...

