Targhe Tenco 2022 a Marracash | Elisa | Ditonellapiaga | Simona Molinari

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 12 luglio 2022) Sono stati annunciati i vincitori delle, miglior album a, miglior esordio per, migliore canzone O forse sei tu diSono state annunciate le opere vincitrici delle, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso. Gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali. Il cantautorecon l’album Noi, loro, gli altri (Island Records/ Universal Music Italia) si è aggiudicato la Targaper il Miglior Album in assoluto con 53 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ...