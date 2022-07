Roma, Mancini: “Abbiamo bisogno di vincere altri trofei” (Di martedì 12 luglio 2022) Roma Mancini- La Roma continua la sua preparazione, oggi in giornata gli uomini di mister Mourinho sono partiti per la tournèe portoghese. Anche Nicolò Zaniolo, vicino alla cessione è partito per il Portogallo. Gianluca Mancini, vice capitano e fresco di rinnovo fino al 2027 è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Roma. Ha parlato della gioia nel primo match giocato con i capitolini e della voglia di vincere trofei. Di seguito, ecco le dichiarazioni dell’ex Atalanta: “La prima cosa che mi viene in mente è 3 anni fa, quando arrivai qua a Roma, seduto proprio qui, esserci dopo 3 anni mettendo un mattoncino in più nella mia calcistica qua a Roma è una soddisfazione immensa. E’ arrivata questa firma e sono molto ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione, oggi in giornata gli uomini di mister Mourinho sono partiti per la tournèe portoghese. Anche Nicolò Zaniolo, vicino alla cessione è partito per il Portogallo. Gianluca, vice capitano e fresco di rinnovo fino al 2027 è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della. Ha parlato della gioia nel primo match giocato con i capitolini e della voglia di. Di seguito, ecco le dichiarazioni dell’ex Atalanta: “La prima cosa che mi viene in mente è 3 anni fa, quando arrivai qua a, seduto proprio qui, esserci dopo 3 anni mettendo un mattoncino in più nella mia calcistica qua aè una soddisfazione immensa. E’ arrivata questa firma e sono molto ...

