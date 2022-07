Ricordate l'esame "farsa" di Suarez? La Juventus non c’entrava niente (Di martedì 12 luglio 2022) La Juventus non c’entrava niente con il presunto esame farsa sostenuto dal calciatore Luis Suarez nel settembre 2020 per ottenere la cittadinanza italiana e approdare al club bianconero (trasferimento poi non avvenuto). Lo “scandalo” che per settimane venne alimentato dai giornali, attraverso la pubblicazione dei contenuti di atti di indagine e di intercettazioni, e che screditò la società guidata da Andrea Agnelli sul piano nazionale e internazionale, si è improvvisamente sgonfiato. Come spesso accade, quasi nell’indifferenza generale. Il gup di Perugia, Natalia Giubilei, ha infatti stabilito il rinvio a giudizio dell’ex rettrice dell’Università per Stranieri, Giuliana Grego Bolli, per l’attuale direttore generale Simone Olivieri e per la professoressa Stefania Spina, mentre ha ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) Lanoncon il presuntosostenuto dal calciatore Luisnel settembre 2020 per ottenere la cittadinanza italiana e approdare al club bianconero (trasferimento poi non avvenuto). Lo “scandalo” che per settimane venne alimentato dai giornali, attraverso la pubblicazione dei contenuti di atti di indagine e di intercettazioni, e che screditò la società guidata da Andrea Agnelli sul piano nazionale e internazionale, si è improvvisamente sgonfiato. Come spesso accade, quasi nell’indifferenza generale. Il gup di Perugia, Natalia Giubilei, ha infatti stabilito il rinvio a giudizio dell’ex rettrice dell’Università per Stranieri, Giuliana Grego Bolli, per l’attuale direttore generale Simone Olivieri e per la professoressa Stefania Spina, mentre ha ...

