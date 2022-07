Questo scontrino è diventato un caso. Notate nulla di strano? | Foto (Di martedì 12 luglio 2022) Una cena di pesce per quattro persone pagata 508 euro. Lo scontrino da infarto è stato postato da Giorgio Tordini sui social. Dopo la cena e dopo aver pagato il conto salatissimo, Tordini ha voluto raccontare la sua disavventura accompagnando lo scontrino con una frase graffiante: "Ma che Briatore è arrivato pure da noi?". "Le 4 linguine "Plà Plà" (le cicale di mare ndr), mezzo crostaceo in ogni piatto, quindi 2 in tutto - spiega Tordini - sono costate DUECENTOTTANTA EURO, cioè 70 euro cadauna, contro un massimo documentato dal menù di 35 euro delle stesse linguine ma con i più pregiati astici o aragoste". "Gli "Plà Plà" - insiste Tordini - dicono i "pesciaroli amici", vengono dal Marocco, dalla Tunisia, sono di allevamento e costano 18/20 euro al kg (forse qualcosa di più per via della guerra)". "Delusione - si chiude il post - amarezza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Una cena di pesce per quattro persone pagata 508 euro. Loda infarto è stato postato da Giorgio Tordini sui social. Dopo la cena e dopo aver pagato il conto salatissimo, Tordini ha voluto raccontare la sua disavventura accompagnando locon una frase graffiante: "Ma che Briatore è arrivato pure da noi?". "Le 4 linguine "Plà Plà" (le cicale di mare ndr), mezzo crostaceo in ogni piatto, quindi 2 in tutto - spiega Tordini - sono costate DUECENTOTTANTA EURO, cioè 70 euro cadauna, contro un massimo documentato dal menù di 35 euro delle stesse linguine ma con i più pregiati astici o aragoste". "Gli "Plà Plà" - insiste Tordini - dicono i "pesciaroli amici", vengono dal Marocco, dalla Tunisia, sono di allevamento e costano 18/20 euro al kg (forse qualcosa di più per via della guerra)". "Delusione - si chiude il post - amarezza, ...

Pubblicità

scontrino_com : @Radio24_news fa il punto con Roberto Liscia, presidente di @ConsNetcomm, in questo podcast de @sole24ore. Dal minu… - Jagdtiger11 : @bassa_max @MediasetTgcom24 Ah questo non lo so. Lo scontrino me lo fanno sempre. - ninazilli : @bravimabasta consiglio a Uther un corso di economia domestica per capire meglio il concetto di scontrino, l’iva in… - BonturiAndrea : @Maurizi69509571 @_Qualunquemente @IlMici8 verissimo però se il pagamento è un obbligo messo dallo stato non dovreb… - roandrero : @bravimabasta I servizi in Emilia sono al top perché tutti lavorano a prescindere dallo scontrino e comunque non la… -