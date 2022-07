Pippo Franco in ospedale per un malore, condizioni preoccupanti (Di martedì 12 luglio 2022) Nel pomeriggio di oggi, 12 luglio 2022, Pippo Franco si è sentito male ed è stato trasportato di corsa al Policlinico Gemelli di Roma. Fin dall’inizio la situazione è parsa preoccupante. La famiglia ha reso noto che il comico è stato vittima di un’ischemia e che la prognosi per ora resta riservata. “condizioni preoccupanti”, come attestano alcuni giornali. Secondo l’ultimo bollettino diramato dall’ansa, invece, il comico e conduttore non sarebbe più in pericolo di vita. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilary Blasi, la sua nuova fiamma sarebbe un noto ballerino di Amici Ilary Blasi, la sua nuova fiamma sarebbe un noto ballerino di Amici La conduttrice avrebbe una storia segreta con un sexy ballerino che avrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 luglio 2022) Nel pomeriggio di oggi, 12 luglio 2022,si è sentito male ed è stato trasportato di corsa al Policlinico Gemelli di Roma. Fin dall’inizio la situazione è parsa preoccupante. La famiglia ha reso noto che il comico è stato vittima di un’ischemia e che la prognosi per ora resta riservata. “”, come attestano alcuni giornali. Secondo l’ultimo bollettino diramato dall’ansa, invece, il comico e conduttore non sarebbe più in pericolo di vita. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilary Blasi, la sua nuova fiamma sarebbe un noto ballerino di Amici Ilary Blasi, la sua nuova fiamma sarebbe un noto ballerino di Amici La conduttrice avrebbe una storia segreta con un sexy ballerino che avrebbe ...

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - __ANT_Z_ : @ItalexitLodi Come mai cercando FALSI GREEN PASS risulta il malore improvviso di Pippo Franco ? Novità sulle indag… - about__sven : @Pantalaimon83 e se Pippo Franco fosse Avril? - Pantalaimon83 : Si potrebbe fare un elenco degli argomenti più assurdi su cui hanno creato complottismi: il David di Michelangelo,… - QuotidianPost : Pippo Franco ricoverato: ecco come sta oggi. La reazione del figlio -