Pippo Franco in ospedale | è grave | le sue condizioni e le parole dei medici dopo il malore avuto nella notte

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 luglio 2022)si trova in: dramma per l’attore 81enne, che sarebbe stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per via di un attacco ischemico. Ihanno fornito alcuni aggiornamenti sulle sue attuali, lel’attacco ischemico Grandissima paura per l’attoreche stato è stato colpito da unche pare possa essere un Tia (attacco ischemico transitorio) che avrebbe richiesto una corsa ine il ricovero. Le ultime notizie le ha riportate Ansa e riguardano gli aggiornamenti forniti dai, che parlano di generale miglioramento delle...