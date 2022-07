“Pensioni minime dei campani aumentate usando i fondi europei”. Ma De Luca non lo poteva fare: ora la Regione indagata da Antifrode Ue e Corte dei Conti (Di martedì 12 luglio 2022) In tempi di lockdown e prima delle elezioni, nel 2020, il presidente della Regione della campania, Vincenzo De Luca, annuncia che aumenterà le Pensioni minime con soldi europei. Solo che il regolamento che disciplina l’utilizzo dei fondi Fse e Fesr non prevede disposizioni che consentono di utilizzare queste risorse per aumentare le Pensioni. E così la Regione finisce al centro di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta Antifrode (Olaf) “a seguito di uno scambio di informazioni con la Corte dei Conti italiana”. Successivamente all’avvio dell’indagine, la Regione annuncia un cambio di rotta e specifica che quella misura sarebbe stata finanziata con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) In tempi di lockdown e prima delle elezioni, nel 2020, il presidente delladellaa, Vincenzo De, annuncia che aumenterà lecon soldi. Solo che il regolamento che disciplina l’utilizzo deiFse e Fesr non prevede disposizioni che consentono di utilizzare queste risorse per aumentare le. E così lafinisce al centro di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta(Olaf) “a seguito di uno scambio di informazioni con ladeiitaliana”. Successivamente all’avvio dell’indagine, laannuncia un cambio di rotta e specifica che quella misura sarebbe stata finanziata con ...

