Palinsesti La7 2022/2023: novità e conferme (Di martedì 12 luglio 2022) Caterina Balivo, Aldo Cazzullo, Concita De Gregorio Per la stagione tv 2022/2023 La7 punta sull'usato sicuro, con qualche innesto e novità. Ecco, nel dettaglio, tutti i programmi previsti dal prossimo settembre sulla rete diretta da Urbano Cairo. Palinsesti La7 2022/2023: le novità Partiamo dalle novità, su tutte l'arrivo di Caterina Balivo in preserale con un nuovo game show. Altra new entry prevista in autunno è il programma di storia e cultura di Aldo Cazzullo, dal titolo Una Giornata Particolare. Un appuntamento con il quale il giornalista accompagnerà i telespettatori in viaggio in una particolare giornata di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la sua storia e anche quella di tutta l'umanità. E, per il preserale della ...

