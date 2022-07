Noemi Bocchi | ecco chi è la nuova presunta fiamma di Francesco Totti I social si scatenano | “Praticamente la brutta copia di Ilary Blasi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022)e pagine di cronaca rosa in fermento dopo l’annuncio della separazione tra(sposati dal 2005). Ci sono questioni più grandi? Certamente. Ma è gossip. E se di pettegolezzi si parla,che sorge un’altra domanda: chi sono (se ci sono) le nuove fiamme dell’ex capitano della Roma e della conduttrice Mediaset? Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, i problemi tra i due sarebbero partiti quando lui ha letto alcuni messaggi definiti “compromettenti” sul telefono della moglie. Non solo. Chi Magazine aggiunge che la 41enne romana avrebbe letteralmente perso la testa per un “aitante giovane”, ma la sua identità resta ignota, al momento. Diverso il discorso per, al quale già dal mese ...