Nicki Minaj spinge un fan colpendolo alle spalle, la reazione è inaspettata (Di martedì 12 luglio 2022) Nicki Minaj è stata immortalata da un ragazzo mentre cercava di farsi spazio fra la folla di fan urlanti. Nel video in questione – che il ragazzo ha pubblicato su TikTok – si vede chiaramente la rapper spingerlo via colpendolo alla schiena. Dal video però non si capisce cosa abbia infastidito Nicki Minaj così tanto da arrivare a colpirlo. La botta però è stata abbastanza forte e lui è andato a sbattere contro il suo stesso smartphone che teneva saldamente in mano. A fan shares video getting pushed by Nicki Minaj on TikTok. pic.twitter.com/yFZJTDRMAM — Pop Crave (@PopCrave) July 11, 2022 La reazione del fan è stata però inaspettata. Non si è arrabbiato, né ha chiesto spiegazioni. Anzi: è rimasto felice e soddisfatto ... Leggi su biccy (Di martedì 12 luglio 2022)è stata immortalata da un ragazzo mentre cercava di farsi spazio fra la folla di fan urlanti. Nel video in questione – che il ragazzo ha pubblicato su TikTok – si vede chiaramente la rapperrlo viaalla schiena. Dal video però non si capisce cosa abbia infastiditocosì tanto da arrivare a colpirlo. La botta però è stata abbastanza forte e lui è andato a sbattere contro il suo stesso smartphone che teneva saldamente in mano. A fan shares video getting pushed byon TikTok. pic.twitter.com/yFZJTDRMAM — Pop Crave (@PopCrave) July 11, 2022 Ladel fan è stata però. Non si è arrabbiato, né ha chiesto spiegazioni. Anzi: è rimasto felice e soddisfatto ...

vuoiunpalo : dannata nicki minaj che nel 2014 mi fece innamorare delle donne - QTAHCULT : @miinigyu devo mostrare quella parte della mia memoria che contiene solo lyrics di nicki minaj e cardi b - ActuallyYL : Ho scambiato una tizia in macchina per Nicki Minaj e invece aveva solo il velo rosa in testa - IiIynch : RT @IiIynch: mio fratello mi ha chiesto di fare un sondaggio e chiedere: è vero che le barbie sono da taylor swift e le monster high da nic…

