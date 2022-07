Ilary e Totti | Alba Parietti ed il messaggio commovente su Instagram | “Rappresentavate il riscatto”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 luglio 2022) In Italia, in questo momento, una grave rottura sta interessando l’opinione pubblica nazionale: una moltitudine di cittadini, di fatto, non riesce a capacitarsi della separazione tra FrancescoBlasi. Tra le persone che si sentono toccate personalmente dalla fine di uno degli ultimi amori davvero longevi del mondo dei vip in Italia (Maria De Filippi, almeno tu con Costanzo tutto ok?) c’è anche, che ha postato suun commento molto toccante riguardo alla separazione dell’anno., il post sulla rottura-Blasisi rivolge direttamente a loro, aBlasi e Francesco: “Carie ...