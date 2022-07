F1 | Ferrari firma il record del pit stop più veloce! La sosta di Leclerc è la migliore dell’anno

Leggi su oasport

(Di martedì 12 luglio 2022) Lasi sta preparando per il GP di Francia, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 22-24 luglio a Le Castellet. La Scuderia di Maranello ha festeggiato la splendida vittoria di Charlesnel GP d’Austria, ma si lecca le ferite per il ritiro di Carlos Sainz legato a un problema tecnico. I pit-sono spesso stati uno dei talloni d’Achille per il Cavallino Rampante, al pari dei troppo frequenti problemi di affidabilità, ma ladetiene ilper il pit-più veloce di questa stagione quando ormai ci si avvicina alla pausa estiva. F1,fa i conti con l’affidabilità: nuovo ibrido in arrivo tra Spa e Monza? Un pit-effettuatto da Charlesnel GP di Spagna era infatti durato ...