Estrazioni del Lotto di luglio 2022 (Di martedì 12 luglio 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 09 luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 80 32 56 48 85 Cagliari: 27 12 52 43 23 Firenze: 56 45 48 88 85 Genova: 37 42 33 51 60 Milano: 38 60 65 32 49 Napoli: 37 29 70 11 61 Palermo: 80 76 85 71 47 Roma: 73 43 88 3 35 Torino: 60 40 11 22 75 Venezia: 2 7 23 51 42 Nazionale: 73 87 69 44 6 Estrazioni del Lotto di Giovedì 07 luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 47 80 54 29 35 Cagliari: 87 4 25 77 65 Firenze: 22 77 46 73 31 Genova: 74 11 10 25 22 Milano: 56 23 76 44 18 Napoli: 41 66 23 75 22 Palermo: 23 43 6 25 39 Roma: 14 76 ...

