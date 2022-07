“Così ci fanno pagare di più”. Succede quando facciamo la spesa, l’avvertimento dell’esperto (Di martedì 12 luglio 2022) Abbiamo già parlato della shrinkflation. Si tratta di quel fenomeno per cui, allo stesso costo viene dato meno prodotto rispetto al passato. facciamo un esempio lampante: un pacco di pasta costa sempre un euro e nel corso degli anni la cosa non cambia. Tuttavia le aziende produttrici, per compensare il costo in aumento del grano, diminuiscono la grandezza del packaging e il cartone da 500gr diventa da 375gr. Fin troppo chiaro purtroppo. A fare chiarezza però ci pensa Emanuela Bertucci, legale Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori: “Mentre prima si manifestava timidamente, oggi è diffuso in modo massivo. In pratica anziché aumentare il prezzo della confezione aumento il prezzo al chilo diminuendo la quantità nella confezione. Faccio degli esempi: alcune merendine sono più piccole, nei pacchetti di fazzoletti ce ne sono 9 e non più 10. Abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Abbiamo già parlato della shrinkflation. Si tratta di quel fenomeno per cui, allo stesso costo viene dato meno prodotto rispetto al passato.un esempio lampante: un pacco di pasta costa sempre un euro e nel corso degli anni la cosa non cambia. Tuttavia le aziende produttrici, per compensare il costo in aumento del grano, diminuiscono la grandezza del packaging e il cartone da 500gr diventa da 375gr. Fin troppo chiaro purtroppo. A fare chiarezza però ci pensa Emanuela Bertucci, legale Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori: “Mentre prima si manifestava timidamente, oggi è diffuso in modo massivo. In pratica anziché aumentare il prezzo della confezione aumento il prezzo al chilo diminuendo la quantità nella confezione. Faccio degli esempi: alcune merendine sono più piccole, nei pacchetti di fazzoletti ce ne sono 9 e non più 10. Abbiamo ...

