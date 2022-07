Calciomercato Spezia: frenata Linetty, vuole la Sampdoria (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato Spezia, accordo con il Torino per Linetty, ma il calciatore frena: il polacco vuole solo la Sampdoria Davide Vagnati dovrà trovare un altro modo per arrivare a Giulio Maggiore. A quanto riporta Tuttosport, i tentativi di Riccardo Pecini e del Torino per trovare una quadra e portare a termine trasferimento sono andati a sbattere contro il muro alzato da Karol Linetty. Uno dei tasselli che avrebbe potuto portare in porto la trattativa era l’inserimento del centrocampista polacco come contropartita. Linetty però non vuole lo Spezia, vuole solo la Sampdoria. Al massimo è disposto a restare a giocarsi le sue carte con Ivan Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022), accordo con il Torino per, ma il calciatore frena: il polaccosolo laDavide Vagnati dovrà trovare un altro modo per arrivare a Giulio Maggiore. A quanto riporta Tuttosport, i tentativi di Riccardo Pecini e del Torino per trovare una quadra e portare a termine trasferimento sono andati a sbattere contro il muro alzato da Karol. Uno dei tasselli che avrebbe potuto portare in porto la trattativa era l’inserimento del centrocampista polacco come contropartita.però nonlosolo la. Al massimo è disposto a restare a giocarsi le sue carte con Ivan Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24.

