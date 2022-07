Bimba morta nell’Avellinese, eseguita l’autopsia: sul corpo nessun segno violenza (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Non sarebbero stati riscontrati segni di maltrattamento sul corpo della piccola Maria, la bambina deceduta mercoledì sera a Mugnano del Cardinale (Avellino) dove, assieme alla madre e al fratellino di sei anni, si era trasferita pochi giorni prima da Saviano (Napoli). Il medico legale, Giovanni Zotti, incaricato dalla Procura di Nola di eseguire l’autopsia, renderà noti i risultati completi della perizia tra 25-30 giorni quando il quadro della indagine medico-legale verrà completato dall’esito dell’esame istologico e da quello relativo alla cartelle cliniche degli ospedali “Santobono” di Napoli e di Castellammare di Stabia, dove la bambina era stata ricoverata per curare una patologia congenita. Secondo indiscrezioni, sul corpicino della bambina sarebbero state notate chiazze di colore rosso, probabilmente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Non sarebbero stati riscontrati segni di maltrattamento suldella piccola Maria, la bambina deceduta mercoledì sera a Mugnano del Cardinale (Avellino) dove, assieme alla madre e al fratellino di sei anni, si era trasferita pochi giorni prima da Saviano (Napoli). Il medico legale, Giovanni Zotti, incaricato dalla Procura di Nola di eseguire, renderà noti i risultati completi della perizia tra 25-30 giorni quando il quadro della indagine medico-legale verrà completato dall’esito dell’esame istologico e da quello relativo alla cartelle cliniche degli ospedali “Santobono” di Napoli e di Castellammare di Stabia, dove la bambina era stata ricoverata per curare una patologia congenita. Secondo indiscrezioni, sul corpicino della bambina sarebbero state notate chiazze di colore rosso, probabilmente ...

Pubblicità

ilgiornalelocal : Bimba di #Saviano morta a 4 anni: su corpo nessun segno violenza - anteprima24 : ** Bimba morta nell'Avellinese, eseguita l'#Autopsia: sul corpo nessun segno violenza ** - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: 'La prego, tolga questo tweet se le è rimasto un briciolo di umanità'. È polemica per un tweet condiviso da Barbara #Balanz… - deamarteina : al centro estivo avevo in braccio una bambina e senza neanche rendermene conto stavo dicendo ad un'altra 'vai a lav… - occhio_notizie : L’esame autoptico stabilirà definitivamente se la bambina è morta a causa di una malattia o di maltrattamenti in fa… -