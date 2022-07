Basket, disavventura per Alessandro Gentile: «Sono un miracolato» (Di martedì 12 luglio 2022) Paura per l’ex cestista della Nazionale italiana e quest’anno a Brindisi Grosso spavento, è proprio il caso di dirlo, per Alessandro Gentile. Il cestista, quest’anno a Brindisi e ex giocatore della Nazionale è stato vittima di un incidente domestico durante alcuni giorni a Formentera. Si trova lì, con alcuni amici, la ragazza Vanja e il fratello Stefano al seguito con compagna e figlia. A Gazzetta Dello Sport, dopo una serie di notizie false sulle sue condizioni, ha raccontato l’accaduto. L’incidente di Alessandro Gentile «Sono un miracolato, davvero non ho altre parole per fare una sintesi di quello che mi è successo. – ha spiegato Gentile – Ha ceduto la ringhiera in legno della terrazza della villa che ho preso in fitto per alcuni giorni di vacanza, facendo un volo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022) Paura per l’ex cestista della Nazionale italiana e quest’anno a Brindisi Grosso spavento, è proprio il caso di dirlo, per. Il cestista, quest’anno a Brindisi e ex giocatore della Nazionale è stato vittima di un incidente domestico durante alcuni giorni a Formentera. Si trova lì, con alcuni amici, la ragazza Vanja e il fratello Stefano al seguito con compagna e figlia. A Gazzetta Dello Sport, dopo una serie di notizie false sulle sue condizioni, ha raccontato l’accaduto. L’incidente diun, davvero non ho altre parole per fare una sintesi di quello che mi è successo. – ha spiegato– Ha ceduto la ringhiera in legno della terrazza della villa che ho preso in fitto per alcuni giorni di vacanza, facendo un volo ...

