ARLIND AJETI | UN “MURO” PER LA DIFESA DEL PORDENONE

Leggi su udine20

(Di martedì 12 luglio 2022) IlCalcio comunica l’ingaggio del difensore. Il calciatore, classe ‘93, ha firmato un contratto di due anni, con scadenza giugno 2024. Nella scorsa stagione è stato leader difensivo del Padova secondo in campionato e finalista playoff., albanese con cittadinanza svizzera (è nato a Basilea), è un calciatore di riconosciute abilità difensive, importante struttura fisica, grande forza e un prestigioso curriculum internazionale. Il nuovo centrale delvanta presenze in tutte le massime competizioni: con il Basilea, Club nel quale è cresciuto, ha disputato anche la Champions League e l’Europa League; con la Nazionale albanese (20 presenze complessive) gli Europei 2016. Il 6 gennaio 2016, con la maglia del Frosinone, ha esordito in Serie A segnando contro il Sassuolo. ...