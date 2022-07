Anzio | la Biblioteca Chris Cappell entra nella rete digitale MediaLibraryOnLine

(Di martedì 12 luglio 2022)– LaComunale Multimedialeufficialmente a far parte della grandedi. Un regalo prezioso, arrivato direttamente dalla Fondazionetianuti, che, avendo da sempre a cuore i ragazzi e la cultura, ha deciso di sovvenzionare questa iniziativa, dando così la possibilità a tutti gli utenti delladi leggere gratuitamente gli e-book. Da oggi il servizio è attivo e basterà essere registrati al portare MLOL per accedere ad un catalogo di oltre 50mila titoli. Questa iniziativa, inoltre, offre un’importante serie di risorse come: video, audio, mappe, spartiti musicali, testi in lingua e anche una selezione di film, tutto ...

