World Series | nuoto di fondo | Paltrinieri fa bis di ori | 10 km e staffetta 4×1500 metri

(Di lunedì 11 luglio 2022) Parigi – Immenso Greg. In 24 ore vince i suoi diecimila e spinge alla vittoria i compagni del team Italy2 nellamixed nella giornata conclusiva della seconda tappa dellaa Parigi. Sabato aveva ottenuto il successo personale nella 10 chilo, il secondo consecutivo dopo quello a Setubal. Domenica da derby. Giulia Gabbrielleschi, Martina De Memme, Dario Verani e Gregoriosi impongono in 1ora 07’51”74 nel “Canal del Ourcq” e anticipano i compagni del team Italy1 Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon, Andrea Manzi e Pasquale Sanzullo che sono secondi in 1ora 08’03”37 battendo allo sprint gli australiani Kareena e Kyle Lee, Moesha Johnson e Nicholas Sloman che chiudono terzi in 1ora, 08’04”30. Quarta la Spagna1 (1ora ...

Non finisce di maravigliare il Grande Greg, che nella città olimpica vince la tappa delle World Series di nuoto di fondo.