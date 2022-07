Università, la classifica dei migliori atenei italiani: Bologna in testa, poi Padova e La Sapienza (Di lunedì 11 luglio 2022) L’Università di Bologna è la migliore tra gli atenei statali che superano i 40mila iscritti. La Bocconi si conferma al primo posto tra quelli non statali con più di 10mila iscritti, la Luiss tra quelli che non superano le 5mila immatricolazioni e la Libera Università di Bolzano guida invece le più piccole, con meno di 5mila studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) L’diè la migliore tra glistatali che superano i 40mila iscritti. La Bocconi si conferma al primo posto tra quelli non statali con più di 10mila iscritti, la Luiss tra quelli che non superano le 5mila immatricolazioni e la Liberadi Bolzano guida invece le più piccole, con meno di 5mila studenti. L'articolo .

