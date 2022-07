Unghie con pattern e filo d’oro (Di lunedì 11 luglio 2022) il tutorial per realizzare in casa Unghie così L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 11 luglio 2022) il tutorial per realizzare in casacosì L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

AndreaS09834290 : @Leonardodaperd1 @HoaraBorselli Non dirmelo. Nell’asilo di mio figlio tutti con le unghie smaltate. Dove andremo a finire signora mia. - happybeerry : @fellinlovewawar @cucu7tee Quando infilzi il partner con le unghie e poi te lo mangi - rosaspinosa3 : Se vedo qualcuno #cheTocca male un cane...... poi dovrà vedersela con le le mie unghie letali ed i miei pizzichi… - PadfootClo : come mi urta avere una mano con le unghie lunghe e una corte ma non voglio tagliare le lunghe QUINDI CRESCETE STRONZE - pollodigitale : @_Star1ight_A Please nel video si vede che ha pure il filtro per la voce nel microfono io lo so che lui di nascosto… -