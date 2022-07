Una Vita | Alodia non si accorge di nulla

Leggi su formatonews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Unanon sidi: le anticipazioni per la nuova puntata in onda oggi della telenovela spagnola. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la telenovela spagnola in onda su Canale 5 dopo Beautiful; al centro della scena ritornano Ignacio e, non di certo una delle coppie più affiatate di Acaçias. Le anticipazioni della nuova puntata:non sidi niente.In quest’ultimo periodo, il dottore sembra poi essersi cacciato in un grosso guai, da cui potrebbe non uscire così facilmente; ecco le anticipazioni per la puntata in onda oggi. Unanon sidi: le anticipazioni dell’11 luglio Ignacio, anche dopo il ...