Traffico Roma del 11-07-2022 ore 15 | 30

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetanial momento regolare sulle strade della capitale nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del raccordo anulare dopo l’incendio del 9 luglio Viale Togliatti ancora chiuso verso la Tuscolana Inoltre da questa mattina per motivi di sicurezza il viale è stato chiuso anche verso la Casilina molteplici disagi aldi deviate anche cinque linee di bus ancora chiuso per lavori lungotevere dell’Acqua Acetosa tra Villa Glori ed il video per i Parioli per un albero pericolante è chiusa alla circonvallazione a mentre per lavori non ancora transitabile via Ardeatina via di Tor Pagnotta il raccordo anulare ancora interrotto il servizio ferroviario tra le stazioni San Pietro e Vigna ...