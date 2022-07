Tottenham | calciatori stremati dalla preparazione estiva di Conte VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 luglio 2022) Idelstanno provando sulla propria pelle, o forse sarebbe più appropriato dire sulle proprie gambe, la primacon Antonioalla guida della squadra. Non è esente dal duro lavoro svolto durante la tournée in Corea del Sud anche il ‘padrone di casa’ Son Heung-Min, apparso stremato nel corso dell’allenamento, come testimonia il seguente: Son Heung-min is feeling the effects of's gruelling pre-season drills pic.twitter.com/g5mvtjlPV1 — The Spurs Web (@thespursweb) July 11, 2022 SportFace.