Sonia Bruganelli risolve il problema dei voli cancellati con un aereo privato (Di lunedì 11 luglio 2022) L’aereo privato di Sonia Bruganelli In questi giorni tanti viaggiatori stanno facendo i conti con voli cancellati, smarrimento di bagagli e disagi interminabili. Tutto sta facendo diventare le vacanze un incubo, ma anche per chi si sposta con l’aereo per lavoro ha delle difficoltà enormi. Tra tutto questo caos e rabbia c’è chi ha risolto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 luglio 2022) L’diIn questi giorni tanti viaggiatori stanno facendo i conti con, smarrimento di bagagli e disagi interminabili. Tutto sta facendo diventare le vacanze un incubo, ma anche per chi si sposta con l’per lavoro ha delle difficoltà enormi. Tra tutto questo caos e rabbia c’è chi ha risolto L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Gazzettino : Voli cancellati, la provocazione di Sonia Bruganelli: «Aspettare ore in aereoporto? No grazie, preferisco il mio je… - DonnaGlamour : Sonia Bruganelli: stufa dei tempi in aeroporto vola con aereo privato e “se ne vanta”… - ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli nella bufera: `Aspettare in aeroporto? Preferisco il mio aereo privato` | Gossip Blog #sonia… - ParliamoDiNews : Adriana Volpe rompe il silenzio dopo la sua non riconferma al “Grande Fratello Vip” e parla di Sonia Bruganelli… - IolaConte : @bagnotrash ...ma soprattutto la dolce Orietta non sarà in grado di contrastare la straripante arroganza di Sonia B… -