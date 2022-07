Soleil Sorge, prende in giro chi è rimasto male per non aver avuto l’invito al suo compleanno (Di lunedì 11 luglio 2022) Soleil Sorge ha compiuto 28 anni ed ha organizzato una bellissima festa in Puglia. Alcuni ex gipponi non sono stati invitati e pare che abbiano fatto polemica. Lei risponde con ironia. Ancora al centro della polemica l‘ex gieffina Soleil Sorge che nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno, organizzando per l’occasione una bellissima festa. Soleil dopo aver ricevuto tante critiche e dopo essere finita al centro delle critiche, sembra abbia finalmente risposto facendo anche ironia. Facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa sia effettivamente accaduto. Soleil Sorge festeggia il suo compleanno ma finisce al centro delle critiche Proprio nei giorni scorsi, l’ex gieffina pare che abbia ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 11 luglio 2022)ha compiuto 28 anni ed ha organizzato una bellissima festa in Puglia. Alcuni ex gipponi non sono stati invitati e pare che abbiano fatto polemica. Lei risponde con ironia. Ancora al centro della polemica l‘ex gieffinache nei giorni scorsi ha festeggiato il suo, organizzando per l’occasione una bellissima festa.doporicevuto tante critiche e dopo essere finita al centro delle critiche, sembra abbia finalmente risposto facendo anche ironia. Facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa sia effettivamente accaduto.festeggia il suoma finisce al centro delle critiche Proprio nei giorni scorsi, l’ex gieffina pare che abbia ...

