Salerno, uccisa dai rapinatori per i soldi nascosti nel cassetto del comò (Di lunedì 11 luglio 2022) di Erika Noschese Una tragedia che si tinge di giallo. Sono tanti i dubbi e le ipotesi dopo quanto accaduto in via San Leonardo sabato notte quando Maria e Adele Martino sono state aggredite nella loro abitazione in via San Leonardo, a pochi passi dall'azienda ospedaliera universitaria. A lanciare l'allarme la nipote delle due signore che vivono in casa con il fratello, gravemente disabile. È stata la nipote della due ultraottantenni a scoprire la tragedia: non riusciva a mettersi in contatto con loro ed è andata nell'abitazione di via San Leonardo, intorno alle 7,15. Visto il sangue già dall'ingresso, ha chiesto aiuto al panettiere e poi è stato dato l'allarme alla polizia. Aperta la porta le due donne sono state trovate a piano terra con molto sangue sparso sulle mura, sul pavimento e sui mobili.L'appartamento era a soqquadro. Delle due donne una deceduta e l'altra ferita. A perdere ...

