Roma | incendio in una villa di via degli Estensi | muoiono mamma e figlio

(Di lunedì 11 luglio 2022)– Alle ore 2,45 la Sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato diverse squadre in via, 42 aperdi una villetta in cui hanno perso la vita due persone, madre e, trovati morti dai soccorritori durante le operazioni di spegnimento. Sul posto erano presenti 2 aps, un'autoscala, un'autobotte, carro autoprotettori e capoturno provinciale, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

questa notte alle 2.30 in una villetta di via degli Essenzi 40, nel quartiere Monteverde, a. A morire due persone per inalazione di fumo, una donna di 74 anni disabile e suo figlio di 29