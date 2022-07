Pubblicità

CalcioNews24 : Retroscena Bayern Monaco: offerta rifiutata per Joao Felix - tuttoatalanta : Bayern Monaco, retroscena di mercato: l'Atletico ha rifiutato un'offerta per Joao Felix - sscalcionapoli1 : Tmw – Cristiano Ronaldo ha scelto il Bayern Monaco: dettagli e retroscena - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Cristiano Ronaldo ha scelto il Bayern: i retroscena, tra smentite, Mendes-Barça e Lewandowski - YBah96 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Cristiano Ronaldo ha scelto il Bayern: i retroscena, tra smentite, Mendes-Barça e Lewandowski -

Calcio News 24

L'Atletico Madrid ha rifiutato un'offerta delMonaco per Joao Felix: ilsul mercato dei tedeschi Sport1, canale televisivo tedesco, ha riportato undi mercato sulMonaco. I tedeschi infatti aveva fatto un'offerta all'Atletico Madrid per Joao Felix. I bavaresi avevano proposto 80 milioni all'Atletico per il cartellino del ...De Ligt - Koulibaly,su Juventus e Napoli Gli osservatori registrano l'interesse di Chelsea eper il senegalese del Napoli in alternativa al giovane centrale di Allegri : Tutte le ... Retroscena Bayern Monaco: offerta rifiutata per Joao Felix L’Atletico Madrid ha rifiutato un’offerta del Bayern Monaco per Joao Felix: il retroscena sul mercato dei tedeschi Sport1, canale televisivo tedesco, ha riportato un retroscena di mercato sul Bayern M ...Un ingaggio da top player per Dybala, la Roma ora ci crede. La Roma insiste per Dybala. Nuovi contatti tra la Roma e Paulo Dybala. Bayern Monaco, stretta finale per de Ligt. Oggi la telenovela de Ligt ...