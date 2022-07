Quarta dose over 60 e fragili, la circolare (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Seconda dose booster di vaccino anti-Covid a over 60 e fragili di tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo. E’ quanto raccomanda la circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, con il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola Magrini, e i presidenti dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli. Nel documento che dà indicazioni sull’estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2, si dettagliano le modalità con cui dovrà essere proposto il secondo booster a base di un vaccino a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Secondabooster di vaccino anti-Covid a60 edi tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo. E’ quanto raccomanda lafirmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, con il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola Magrini, e i presidenti dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli. Nel documento che dà indicazioni sull’estensione della platea vaccinale destinataria della secondadi richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2, si dettagliano le modalità con cui dovrà essere proposto il secondo booster a base di un vaccino a ...

