Pavia | grosso incendio di sterpaglie e in un deposito di raccolta rifiuti

(Di lunedì 11 luglio 2022)– Nella mattina di ieri undiè divampato in frazione Montebruciato nel comune di Canneto Pavese. Le fiamme hanno bruciato un’ampia area di sterpi e si sono propagate a ridosso di alcune abitazioni. I Vigili del Fuoco, intervenuti dalla sede centrale e dal distaccamento di Broni, sono riusciti ad arginare le fiamme impedendo all’di raggiungere le case. Nella serata un vastoè scoppiato in undia Voghera, in località Strada della Falciona. Dalsi è levata una colonna di fumo denso e scuro che è rimasta visibile a chilometri di distanza e che ha suscitato allarmi e paura nella popolazione. I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze, ...

VOGHERA 10/07/2022: Grosso incendio al centro Multiraccolta dell'Asm. A fuoco i rifiuti PAVIA - Nella mattina di ieri un grosso incendio di sterpaglie è divampato in frazione Montebruciato nel comune di Canneto Pavese. Le fiamme hanno ...