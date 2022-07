Orgoglio e pregiudizio impazza su Twitter. Cosa è successo

(Di lunedì 11 luglio 2022) La messa in onda su La5 della celebre pellicola del 2005 ha scatenato il popolo dei social network, che ha incoronato il protagonista maschile come nuovo eroe romantico

LorianaLui : @Silvietta_up orgoglio e pregiudizio un ottima annata con Russel Crowe - ___Luucee___ : Ho visto che c'è orgoglio e pregiudizio in tendenza e mi sento in dovere di affermare la supremazia della miniserie… - Emyli009 : RT @prendimixmano: La bellezza di Keira Knightley sul set di Orgoglio e Pregiudizio ??? #orgoglioepregiudizio - Emyli009 : RT @_amantedelcine_: La meraviglia di Orgoglio e Pregiudizio ??#orgoglioepregiudizio - medicinv : @marvelxstudios_ orgoglio e pregiudizio tu? -

La proposta di Lizzie a Darcy in- "Se i vostri sentimenti sono gli stessi dello scorso aprile, vi prego, ditelo ora. Il mio affetto e i miei desideri sono immutati, ma una ...