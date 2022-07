Nasce Unione Popolare e il patto con i cittadini parte dal conflitto sociale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle è stato l’ultima proposta politica che in Italia ha sollevato entusiasmo negli strati popolari. Questo è poi naufragato nell’incapacità del movimento di dare una risposa politica alle domande sociali di cui era stato depositario. Su un punto solo il Movimento è riuscito ad andare in buca, ed è quello del reddito di cittadinanza, misura meritoria e positiva, che non a caso è nel mirino di Confindustria e dei sui partiti di riferimento, dal Pd in là. Per il resto il Movimento 5 stelle, nonostante fosse depositario di un consensoenorme con il voto di un italiano su 3, dilaniato dalle grandi differenze politiche, non è stato in grado di corrispondere alle aspettative che aveva sollevato. Questo è il loro vero fallimento. Prima di M5s era stata la sinistra radicale, in particolare Rifondazione Comunista ad essere depositaria delle speranze ...