Napoli, Rrahmani e Politano sono arrivati a Dimaro (Di lunedì 11 luglio 2022) Amir Rrahmani e Matteo Politano sono arrivati a Dimaro. Lo annuncia il Napoli sui social network. Dopo Lobotka, dunque, altri due azzurri «nazionali» si sono uniti al ritiro in Trentino. Il kosovaro è uno dei punti fermi della difesa dei partenopei, che l’anno scorso è stata la migliore del campionato. L’ala destra ex Inter è invece al centro di diverse polemiche, dopo la richiesta di cambiare aria e qualche malinteso con Spalletti. Per ora, comunque, il Valencia di Gattuso – l’unica squadra con cui c’è stato qualcosa di più di un sondaggio – non pare in grado di affondare il colpo. E dunque Politano si mette regolarmente a disposizione del tecnico di Certaldo. In attesa di Koulibaly, Osimhen e Anguissa, che dovrebbero unirsi al gruppo tra stasera e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Amire Matteo. Lo annuncia ilsui social network. Dopo Lobotka, dunque, altri due azzurri «nazionali» siuniti al ritiro in Trentino. Il kosovaro è uno dei punti fermi della difesa dei partenopei, che l’anno scorso è stata la migliore del campionato. L’ala destra ex Inter è invece al centro di diverse polemiche, dopo la richiesta di cambiare aria e qualche malinteso con Spalletti. Per ora, comunque, il Valencia di Gattuso – l’unica squadra con cui c’è stato qualcosa di più di un sondaggio – non pare in grado di affondare il colpo. E dunquesi mette regolarmente a disposizione del tecnico di Certaldo. In attesa di Koulibaly, Osimhen e Anguissa, che dovrebbero unirsi al gruppo tra stasera e ...

