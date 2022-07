Morto a 5 anni per un palloncino | la scoperta choc della mamma | poi la corsa in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 luglio 2022) Bimbo infila la testa in une muore intossicato dall’elio. È successo a Gateshead, nella contea di Tyne and Wear, dove il piccolo Karlton Noah Donaghey, 5, voleva fare una sorpresa ai genitori. Ha così infilato la testa in una forma di dinosauro che gli era stato regalato. Purtroppo però è rimasto intrappolato al suo interno e, stordito dall’elio, è rimasto intossicato. È stata la, la 43enne Lisa Donaghey, a fare la terribiletrovando il figlio a terra privo di sensi colinfilato dal collo in su. Subito dopo la donna ha chiamato i soccorsi che hanno tentato di rianimare Karlton sul posto e poi lo hanno trasportato in elisoccorso al Royal Victoria Infirmary di Newcastle-upon-Tyne per le cure del caso. Per sei giorni il piccolo di ...