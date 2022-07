Milan - De Ketelaere avanti tutta. E in difesa spunta Tanganga

Pubblicità

cmdotcom : #Milan su #DeKetelaere , l'all. del #Bruges : 'Gli ho detto di restare, lavoreremo a un trasferimento al momento gi… - DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - pattyfilly : RT @FratelliRosson: Charles De Ketelaere dopo esser stato lasciato fuori precauzionalmente domenica, potrebbe non giocare più partite con i… - FratelliRosson : Charles De Ketelaere dopo esser stato lasciato fuori precauzionalmente domenica, potrebbe non giocare più partite c… -

Charles De, per cui ilprevede una lunga carriera da protagonista, vale la pena aspettare anche qualche giorno di tempo in più. Non ci sono ultimatum al Bruges, che quindi non ha fretta di ...L'impressione che al Bruges si stiano sempre più abituando all'idea che Charles Denon farà parte della rosa per la prossima stagione. Inter vistato da Nieuwsblad.be, il ...che piace al:"...Il Milan ha messo nel mirino Charles De Ketelaere del Club Brugge e punta di chiudere l’operazione in poco tempo. MilanNews ha parlato con Alexandre Braeckman – giornalista di RTL Sport in Belgio – de ...Ecco perché c’è ancora bisogno di tempo, visto che la Juve non accetta meno di 80 milioni di euro. Milan, settimana decisiva per De Ketelaere. Dal Belgio: non giocherà le prossime 3 partite. E il ...